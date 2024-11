Berlin - Wegen einer Demonstration in Berlin-Mitte, zu der die Teilnehmer in einer Sternfahrt anreisen wollen, müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale gibt es bereits Straßensperrungen im Bereich des großen Sterns für die angekündigte Großdemonstration auf der Straße des 17. Juni am Samstag (10.00 Uhr). Die Veranstalter erwarten laut Polizei 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese sollen in Autos, Lastwagen und Traktoren anreisen, 1.000 Fahrzeuge sind angekündigt.

Hinter dem Aufruf steht der in Bayern registrierte Verein „Hand in Hand für unser Land“. Das Anliegen ist diffus. In der Ankündigung für die Versammlung wird unter anderem „Rederecht“ im Bundestag gefordert, zugleich gehe es um Energiesicherheit und agrarpolitische Themen. Anders als bei großen Protestaktionen von Landwirten im vergangenen Jahr stehen keine Bauern-Verbände hinter dem Aufruf zu der aktuellen Demonstration. Unklar ist auch, ob die angekündigten Teilnehmerzahlen erreicht werden.