Ein Bauzug gerät bei Porta Westfalica in Brand. Verletzt wird niemand. Doch es gibt erhebliche Behinderungen auf einer wichtigen Bahnstrecke zwischen Bielefeld und Hannover.

Porta Westfalica - Auf der wichtigen Zugstrecke zwischen Bielefeld und Hannover hat es nach dem Brand eines Bauzuges bei Porta Westfalica erhebliche Behinderungen gegeben. Mehrere ICE- und Regionallinien seien betroffen, es gebe erhebliche Beeinträchtigungen, sagte ein Bahnsprecher. Der Brand sei gegen 8.10 Uhr gemeldet worden.

Laut Feuerwehr war das Feuer gegen 10.30 Uhr gelöscht, zwei Gleise seien bereits frei und erste Züge hätten die Strecke wieder passiert, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Duensing am Vormittag an der Unfallstelle. Menschen wurden nicht verletzt. Die Besatzung des Bauzuges habe sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Zuvor hatte die „Neue Westfälische“ berichtet.

Laut dem Feuerwehrsprecher war das Feuer aus unbekannten Gründen im mittleren Teil eines sogenannten Schleifzuges für Bahngleise ausgebrochen. Betroffen waren laut dem Portal „Zuginfo.NRW“ die Regionalzüge RE6, RE60 und RE70.

Der Bahnsprecher sagte, mehrere ICE-Linien müssten umgeleitet werden oder entfielen vorerst ganz. Erst wenn der defekte Zug abgeschleppt worden sei, lasse sich beurteilen, wie lange die Behinderungen dauerten und ob eventuell Oberleitungen oder Schienen beschädigt seien.