Berlin - Nach den verbalen Entgleisungen des Moderators und Comedians Luke Mockridge hat Özcan Mutlu, Präsident des Behinderten- und Rehasportverbands Berlin, eine Entschuldigung gefordert. „Eine Entgleisung sondergleichen. Das kann weder als Comedy noch als bloße Dummheit abgetan werden“, sagte Mutlu der Deutschen Presse-Agentur, „solche herabwürdigenden Äußerungen sind absolut inakzeptabel und verdienen scharfe Verurteilung. Mockridge sollte sich zutiefst schämen und unverzüglich entschuldigen.“

Mockridge hatte im Podcast „Die Deutschen“ gemeinsam mit den Moderatoren gehandicapte Sportler der Paralympischen Spiele verunglimpft. „Diese Entgleisung zeigt auch, dass wir gesellschaftlich noch viel tun müssen, damit Inklusion keine Worthülse bleibt“, sagte der ehemalige Bundestagsabgeordnete (Bündnis90/Die Grünen).

Der 56-jährige Mutlu hatte in der vergangenen Woche die Wettkämpfe in Paris vor Ort verfolgt und war fasziniert von dem „wundervollen Geist“ der Spiele. „Die Para-Athlet*innen sind nicht nur herausragende Sportler*innen, die beeindruckende Leistungen erbringen, sondern auch bewundernswerte Menschen, starke Kämpfer*innen und Vorbilder für Millionen“, sagte Mutlu und verwies auf die beiden letzten Tage der Paralympics an diesem Wochenende: „Ich kann nur jedem empfehlen, die Paralympics zu besuchen oder im Fernsehen zu verfolgen – es ist schlichtweg inspirierend!“