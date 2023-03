Magdeburg - Sachsen-Anhalts Finanzämter beginnen am 15. März mit der Bearbeitung der Steuererklärungen für das Jahr 2022. Das teilte das Finanzministerium am Freitag mit. Für eine zügige Bearbeitung lohne es sich, die Vorbereitungen für die Steuererklärung 2022 anzugehen und die Daten an die Finanzämter zu übermitteln. Kopien würden zunächst nicht benötigt, Belege seien nur noch im Einzelfall auf Anforderung des Finanzamts vorzulegen, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU).