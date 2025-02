Beginn der Winterferien in Sachsen - ADAC rechnet mit Staus

Dresden - Zum Start der zweiwöchigen Winterferien in Sachsen müssen Autofahrer auf dem Weg in die Alpen Geduld aufbringen. Auf den Strecken in Richtung der Skigebiete müsse mit dichtem Verkehr gerechnet werden, teilte der ADAC mit. Besonders zäher Reiseverkehr ist demnach am Wochenende in den Vormittags- und Abendstunden zu erwarten. So ist ein Teil der Brennerautobahn nur einspurig befahrbar und an der Inntalautobahn A12 sind zahlreiche Abfahrten gesperrt.