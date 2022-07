Beginn der Sommerferien: Staus ab Freitag erwartet

Berlin - Mit Beginn der Sommerferien in Berlin und Brandenburg am Donnerstag starten Hunderttausende Menschen am Wochenende in den Urlaub. Der Autoclub ADAC warnt vor vollen Straßen und Staus vor allem am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. „Wer flexibel ist, sollte über ruhigere Alternativrouten nachdenken oder auf einen anderen Reisetag, zum Beispiel Montag oder Dienstag, ausweichen.“ Dieser Reisesommer dürfte laut ADAC wieder so staureich werden wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Volle Straßen drohen den Berlinern auf dem Autobahnring rund um die Hauptstadt, auf dem Weg zur Ostsee und Nordsee sowie Richtung Süden.

Voll werden laut der Bahn auch die Züge in Richtung der Urlaubsgebiete. Auf dem Berliner Flughafen soll es am Freitag besonders voll werden, 80.000 Passagiere werden erwartet. Der Flughafen empfiehlt, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug dort zu sein.