Einsatzkräfte stehen bei einer Bedrohungslage in Hamburg vor der Stadtteilschule Blankenese. Zwei Jugendliche oder Kinder sollen am

Hamburg - Die Lage an der Stadtteilschule in Hamburg-Blankenese ist nach Angaben der zuständigen Schulbehörde ruhig. Das teilte die Behörde auf der Plattform X, vormals Twitter, am Mittwoch mit. Nach und nach würden alle Kinder in eine nahe gelegene Kaserne der Bundeswehr gebracht, hieß es. Vor Ort gebe es psychologische Betreuung. Eltern könnten ihre Kinder in der Kaserne abholen.

Die Polizei hatte zuvor bestätigt, dass eine Lehrerin an der Schule mit einer Schusswaffe bedroht worden ist. Hinweise auf Verletzte liegen nicht vor. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Jugendliche oder Kinder handeln. Sie sollen im Anschluss den Klassenraum verlassen und unerkannt irgendwohin geflüchtet sein. Die Lehrerin werde kriminalpolizeilich betreut.

Hinweise auf Verletzte liegen nicht vor. Die Polizei hatte am Vormittag Hinweise auf eine unklare Bedrohungslage an der Stadtteilschule erhalten und war mit vielen Kräften im Einsatz. Das Gebiet um die Schule wurde weiträumig abgesperrt. Über der Schule kreisen Polizeihubschrauber. Blankenese liegt an der Elbe und gilt als eher wohlhabender Stadtteil. Die Stadtteilschule Blankenese hat rund 1150 Schülerinnen und Schüler – davon allein um die 400 in der gymnasialen Oberstufe. Unterrichtet werden sie von mehr als 120 Lehrkräften.