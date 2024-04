Ausschnitt aus der Hymne "Zadok the Priest" in einer Abschrift von Georg Friedrich Händels "Coronation Anthems".

Halle - Das Händel-Haus Halle hat eine wertvolle Abschrift einer bedeutenden Partitur von Georg Friedrich Händel ersteigert. Dabei handle es sich um eine zeitgenössische Abschrift der vier „Coronation Anthems“, die Händel (1685-1759) für die Krönung von Georg II. und Königin Caroline 1727 komponiert hatte. Unterstützt wurde der Ankauf mit rund 16.300 Euro von der Kulturstiftung der Länder, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. Auch andere Spender griffen dem Händel-Haus dabei finanziell unter die Arme. Das bekannteste und heute noch verwendete Stück der Partitur „Zadok the Priest“ erklang im Mai 2023 bei der Krönung Charles' III, wie die Stiftung weiter mitteilte.

„Ich freue mich sehr, dass das Händel-Haus - Geburtshaus des Komponisten und heute zentraler Ort für die Forschung und Vermittlung seines Schaffens - eine zeitgenössische Partitur dieses so bedeutenden Werkes erhält, das den Hallenser Georg Friedrich Händel zum „Weltstar“ machte“, so der Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Markus Hilgert.

Das Händel-Haus habe die Notenabschrift beim Auktionshaus Christie's ersteigert. Sie stamme aus dem unmittelbaren Umfeld des Komponisten. Die Abschrift werte den Sammlungsbestand des Händel-Hauses wesentlich auf und bereichere die Händel-Sammlung im Geburtshaus des Komponisten, hieß es.

Die Abschrift soll laut Händel-Haus bis zum Ende der Händel-Festspiele am 9. Juni in der Dauerausstellung zu sehen sein. Danach soll sie in Einzelausstellungen präsentiert werden. Zudem sei eine Digitalisierung der Partitur geplant, um sie im Internet zugänglich zu machen.