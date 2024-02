Erfurt - Die Menschen in Thüringen brauchen in den kommenden Tagen Regenschirme und Regenjacken: Denn es bleibt bedeckt und regnerisch im Freistaat. Am Sonntagmorgen fallen zunächst nur gelegentlich Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Gegen Nachmittag breitet sich dann von Südwesten Regen aus. Es kann windig werden, in Kammlagen erwartet der Wetterdienst Sturmböen. Die Temperaturen liegen bei neun bis elf Grad, im Bergland vier bis neun Grad.

In der Nacht zu Montag geht das Wetter ähnlich weiter, erst am Montagmorgen lässt der Regen nach. Es kühlt ab auf neun bis sechs, im Bergland sieben bis vier Grad. Am Montag regnet es zwischendurch, aber abends zieht der Regen ab und im Südwesten lockert es auf. Es bleibt windig bei zehn bis zwölf Grad, im Bergland vier bis neun Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es trocken bei acht bis fünf Grad, im Bergland fünf bis zwei Grad. Der Dienstag zeigt sich ähnlich wie die Vortage mit Wolken und Regen. Die Temperaturen liegen bei zehn bis zwölf, im Bergland drei bis neun Grad.