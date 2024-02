Berlin/Potsdam - Ein überwiegend verhangener Himmel und zeitweise Regen oder Schneeregen erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Nach einem Morgen mit frostigen Temperaturen um den Gefrierpunkt sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von vier bis sechs Grad voraus. Am Mittag lockert es im Norden vorübergehend auf, sonst überwiegen dichte Wolken. Zunächst bleibt es meist trocken. Am späten Nachmittag kommt von Sachsen-Anhalt und Sachsen Regen auf, der am Abend den Berliner Raum erfasst.

Nachts fällt vor allem im Westen, Norden und Nordosten Brandenburgs Schneeregen oder nasser Schnee. Es droht Glätte durch Schneematsch. Im Verlauf geht der Niederschlag von Südwesten her wieder in Regen über. Die Tiefstwerte liegen um den Gefrierpunkt. Bis zum Morgen steigen die Temperaturen ganz im Süden auf drei Grad. Es weht zunehmend mäßig.

Bedeckt und regnerisch wird das Wetter am Freitag. In den nördlichen Landesteilen gibt es anfangs noch Schneeregen oder nassen Schnee. Zwischen zwei Grad in der Uckermark und neun Grad an der Grenze zu Sachsen liegen die Höchsttemperaturen. Der Wind bläst schwach bis mäßig, im Norden Brandenburgs teils mit starken Böen.

In der Nacht zum Samstag fällt gebietsweise Regen, im Norden lokal Schneeregen, der im Verlauf nachlässt. Anschließend ist es neblig-trüb. Die Tiefstwerte liegen bei sechs bis zwei Grad.

Das Wochenende beginnt gebietsweise nebelig-trüb und mit leichtem Sprühregen. Danach scheint am Samstag zwischen wechselnden Wolken die Sonne hervor. Es bleibt trocken. Im Norden Brandenburgs liegen die Höchstwerte um acht Grad, sonst steigen die Temperaturen auf sehr milde zehn bis zwölf Grad.