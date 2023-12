Bedeckter Himmel am Wochenende in Thüringen

Erfurt - Das Wetter am Wochenende in Thüringen wird trüb. Am Freitag wird der Himmel bedeckt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Von West nach Ost breiten sich Niederschläge aus. Vor allem am Vormittag besteht noch Glättegefahr. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis zwei Grad, im Bergland bei minus fünf bis null Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt, aber die Niederschläge ziehen langsam ab. Die Temperaturen sinken auf minus ein, im Bergland auf minus drei Grad. Auch am Samstag ist der Himmel bedeckt, aber es soll keine Niederschläge geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis sieben Grad, im Bergland bei minus ein bis vier Grad.

Viele Wolken gibt es auch in der Nacht zum Sonntag. Es kann regnen, in den Kammlagen der Mittelgebirge ist auch Schneefall möglich. Die Temperaturen sinken auf fünf bis zwei, in den Kammlagen auf null Grad. Tagsüber bleibt es bei diesen Wetteraussichten: Es kann Regenschauer geben, in den Kammlagen der Mittelgebirge auch Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben bis neun, im Bergland bei zwei bis sieben Grad.