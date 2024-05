Bedarf an staatlichen Bürgschaften stark gestiegen

Erfurt - Unternehmen hoffen bei Krediten immer häufiger auf eine staatliche Absicherung durch das Thüringer Finanzministerium. Der Bedarf an Bürgschaften ist in diesem Jahr deutlich gestiegen, geht aus Zahlen des Ministeriums vom Mittwoch hervor. Danach wurden allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres Kreditbürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft über 88 Millionen Euro übernommen. Im gesamten Jahr 2023 seien es rund 21 Millionen Euro gewesen.

„Entsprechend der mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur in Thüringen wurden im Jahr 2023 fast ausschließlich Bürgschaften für kleine und mittlere Unternehmen bewilligt“, so das Ministerium. Die Absicherung von Unternehmenskrediten durch das Land könne Unternehmensgründungen und Investitionen ermöglichen und die Innovationskraft und finanziellen Handlungsspielräume der mittelständischen Firmen stärken.

„Landesbürgschaften helfen bei der Gründungsfinanzierung für Thüringerinnen und Thüringer, wenn Sicherheiten fehlen“, erklärte Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Bürgschaften seien damit ein flexibles Förderinstrument.