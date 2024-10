Rund 250 Geiseln wurden am 7. Oktober bei dem Terror-Angriff auf Israel in den Gazastreifen verschleppt. In Berlin wird nun wieder an einem zentralen Platz an die Menschen erinnert.

Auf dem Bebelplatz wird an die rund 250 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln erinnert. (Archivbild)

Berlin - Der Bebelplatz in Berlin-Mitte wird von heute an wieder zum „Platz der Hamas-Geiseln“. „Zeit drängt: Der Platz der Hamas-Geiseln öffnet erneut“, kündigte das Bündnis Freiheit für die Hamas-Geiseln auf Instagram an. Es werde „viele neue und bewegende Installationen“ geben, die den verbliebenen Geiseln gedenken.

Der Bebelplatz war bereits im Frühjahr für einige Wochen symbolisch in „Platz der Hamas-Geiseln“ umbenannt worden, um an die israelischen Geiseln zu erinnern. Nun schrieb das Bündnis: „Lasst uns gemeinsam stark bleiben und unsere Solidarität zeigen. Jede Anwesenheit zählt und hilft, ein sichtbares Zeichen der Menschlichkeit und des Zusammenhalts zu setzen.“

Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober 2023 mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den Gaza-Krieg. Rund hundert Geiseln sind nach früheren israelischen Angaben noch in den Händen der Hamas, etwa die Hälfte ist demnach noch am Leben.