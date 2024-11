München - Fußball-Rekordmeister Bayern München drückt bei den Vertragsgesprächen mit Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich aufs Tempo. „Wir haben schon öffentlich gesagt, dass wir die Gespräche mit ihm über eine Vertragsverlängerung jetzt zügig angehen wollen. Ich würde es mir wünschen, wenn er weiter einer der Eckpfeiler der Mannschaft sein würde“, sagte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen der „Abendzeitung“.

Kimmichs Vertrag läuft zum Saisonende aus. Im Kreis der Nationalmannschaft hatte der 29-Jährige betont, dass die Entscheidung „wohlüberlegt sein sollte“. Kimmich, der auch international sehr begehrt ist, spielt seit 2015 in München. „Wir wissen auch, wie meine Situation vor acht bis zehn Wochen noch war, da hatte man so das Gefühl: Wann ist der Kimmich endlich weg?!“, sagte Kimmich, der unter Trainer Vincent Kompany wieder eine zentrale Rolle spielt.

Dreesen: „Wichtig ist, dass es so weit kommt“

Dreesen merkte an, dass Kimmich als ehrgeiziger Spieler wisse, „in welchem Club er ist und was er für Ziele hier gemeinsam mit uns erreichen kann“. Kimmich solle zusammen mit Jamal Musiala und Aleks Pavlovic eines der Gesichter des FC Bayern sein. In Sachen Musiala, dessen Vertrag 2025 ausläuft, hofft der Vorstandschef auf erfolgreiche Gespräche - egal wann. „Ich will das jetzt ungern zeitlich in ein Korsett stecken. Wichtig ist, dass es so weit kommt, selbst wenn es nicht bis Ende des Jahres passiert.“