München - Die Basketballer des FC Bayern verlieren zwei ihrer wichtigsten Profis. Topscorer Carsen Edwards und der deutsche Nationalspieler Nick Weiler-Babb werden den deutschen Meister verlassen und künftig für andere Euroleague-Teams auflaufen. Das gaben die Münchner bekannt, die zuletzt schon Routinier Devin Booker verabschiedet hatten.

Bei der Titelverteidigung in der Bundesliga und dem Kampf um die Playoffs in der kontinentalen Eliteliga müssen die Bayern nun zentrale Akteure ersetzen. Weiler-Babb hatte fünf Spielzeiten lang das Trikot der Münchner getragen. Edwards avancierte in zwei Saisons an der Isar zu einem Ausnahmespieler.

Ziele in der Türkei und Italien?

Wohin die zwei Stars wechseln, die in der abgelaufenen Saison zu den besten Spielern Europas gehörten, das wurde zunächst nicht offiziell mitgeteilt. Weiler-Babb wurde als Top-Verteidiger der Euroleague ausgezeichnet - zuletzt verdichteten sich die Anzeichen für einen Wechsel zu Anadolu Efes nach Istanbul.

Edwards schaffte es gar ins sogenannte First-Team der Euroleague, also unter die besten fünf Profis des Wettbewerbs. Medienberichten zufolge war Virtus Bologna aus Italien an dem Amerikaner interessiert.

Bislang fünf Abgänge, zwei Neuverpflichtungen

Nach dem Titelgewinn in der Bundesliga hatten die Bayern von Trainer Gordon Herbert auch schon die Talente Ivan Kharchenkov und Danko Brankovic verabschiedet. Als Neuzugänge präsentierten die Münchner bislang den NBA-erfahrenen Center Wenyen Gabriel von Panathinaikos Athen und Justinian Jessup von Bundesliga-Finalgegner ratiopharm Ulm.

Der Verein steht damit vor einem großen Umbruch. Bereits Anfang Juli hatte sich die Geschäftsführung mit Dragan Tarlac für den sportlichen Bereich und mit Adrian Sarmiento für den kaufmännischen Teil neu aufgestellt. Der bisherige Geschäftsführer Marko Pesic bleibt noch bis Jahresende an der Seite der beiden, dann wird der Erfolgsmanager die Geschäftsführung verlassen.