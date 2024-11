München - Der FC Bayern München ist von der Entwicklung von Supertalent Paul Wanner beim 1. FC Heidenheim begeistert. „Er ist einfach ein Spieler, mit dem wir unsere Zukunft planen, der wichtig werden soll für den FC Bayern München der Zukunft und darum beschäftigen wir uns da mit keinen anderen Dingen“, sagte Sportdirektor Christoph Freund, angesprochen auf das kolportierte Interesse anderer Clubs an Wanner.

Freund: Paul soll so weitermachen

„Er ist ein junger deutscher Spieler. Es ist klar, dass das auch anderen Vereinen auffällt, wenn ein Spieler dann seine Leistung auf hohem Niveau abruft in diesem Alter. Aber von uns aus sind wir sehr, sehr happy“, sagte Freund. „Jetzt ist November. Er soll die Saison so weitergestalten, weiter in die nächsten Entwicklungsschritte gehen und alles andere werden wir mit Paul direkt besprechen.“

Wanner ist bis zum Saisonende an Heidenheim ausgeliehen, sein Vertrag in München läuft bis 2027. „Grundsätzlich sind wir sehr, sehr happy und zufrieden über die Entwicklung von Paul. Er hat es letztes Jahr schon in Elversberg sehr gut gemacht hat. Jetzt der nächste Schritt mit Heidenheim“, sagte Freund vor dem Münchner Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC St. Pauli. „Er ist super in die Saison gestartet, macht richtig gute Spiele, macht viele Minuten. Wir sind mit ihm auch immer im engen Austausch.“ Wanner glückten in dieser Saison fünf Tore und zwei Vorlagen.

Zuversicht bei Davies

Zuletzt debütierte und traf Wanner für die U21, bei der er auch diesmal dabei ist. Bundestrainer Julian Nagelsmann hätte das Ausnahmetalent gerne auch für die A-Nationalmannschaft nominiert und eingesetzt. Wanner hat sich noch nicht entschieden, ob er künftig für Deutschlands oder Österreichs A-Nationalmannschaft spielen will.

Zuversicht äußerte Freund bei der Vertragsfrage von Außenverteidiger Alphonso Davies. Der Kanadier, der immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, zeigt unter Trainer Vincent Kompany stark aufsteigende Form.

„Die Zuversicht ist vorhanden. Mich stimmt positiv, was Phonzy derzeit für einen Spaß hat. Die Spielweise kommt ihm entgegen, er fühlt sich wohl in München“, sagte Freund. „Er spielt sehr viel und sehr gut. Es passt aktuell sehr gut zusammen und wir hoffen natürlich, dass das noch länger der Fall ist.“ Der Vertrag von Davies läuft am Saisonende aus.