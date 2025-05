Frans Krätzig wird vom FC Bayern erst an den VfB Stuttgart, dann an den 1. FC Heidenheim verliehen. Jetzt geht der Verteidiger nach Österreich.

München - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München gibt U21-Nationalspieler Frans Krätzig an Red Bull Salzburg ab. Der Abwehrspieler unterschrieb beim österreichischen Topclub einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2028. Als Ablöse waren zuletzt 3,5 Millionen Euro im Gespräch gewesen.

Der 22-Jährige war in der abgelaufenen Saison zunächst an den VfB Stuttgart, dann in der Rückrunde an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Der gebürtige Nürnberger bestritt 18 Pflichtspiele für den FCH (ein Tor, zwei Vorlagen). Heidenheim und München einigten sich nun auf eine vorzeitige Beendigung des Leihgeschäfts zum 31. Mai, damit Krätzig für Red Bull schon bei der am 15. Juni beginnenden Club-WM teilnehmen kann.

Bayern wünschen alles Gute

„Er hat sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt, wurde unter anderem deutscher Juniorennationalspieler und hat mittlerweile auch über 20 Bundesliga-Einsätze“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund über Krätzig: „Er ist ein weiterer Spieler, der vom FC Bayern ausgebildet wurde und seinen Weg im Profifußball macht. Wir wünschen ihm alles Gute.“

Für die Bayern-Amateure bestritt Krätzig 35 Partien und empfahl sich auch für sieben Einsätze bei den Profis. Durchsetzen konnte er sich im Starensemble aber nicht. Krätzig hatte beim FC Bayern einen Vertrag bis zum Sommer 2027.