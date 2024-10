Bayern-Profi Pavlovic kann sich vor dem Nations-League-Spiel gegen Bosnien nur eingeschränkt aufwärmen. An der linken Wade deutet ein Verband auf eine Blessur hin.

Zenica - Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic hat sich vor dem Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina nur eingeschränkt und verkürzt aufwärmen können. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler absolvierte in Zenica lediglich einige langsame Läufe am Spielfeldrand und verschwand dann mit einem Physiotherapeuten vorzeitig Richtung Kabine. Plavlovic hatte einen weißen Verband an der offenbar lädierten linken Wade. Vom DFB gab es vor Spielbeginn keine Angaben zur möglichen Blessur. Pavlovic nahm als Ersatzspieler auf der Bank Platz.