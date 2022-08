Bayern mit Frankfurter Siegerelf: Kovac bringt Guilavogui

München - Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzt im ersten Saison-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wie angekündigt auf exakt die Elf, die auch im Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga mit 6:1 bei Eintracht Frankfurt begonnen hatte. Einziger Neuzugang in der Anfangsformation ist damit am Sonntag bei seiner Bayern-Premiere in der Allianz Arena Stürmer Sadio Mané. Millionen-Zugang Matthijs de Ligt sitzt zunächst ebenso wie etwa Leroy Sané auf der Ersatzbank.

Bayerns Ex-Coach Niko Kovac bietet bei seiner ersten Rückkehr nach München den ehemaligen Kapitän Joshua Guilavogui auf. Beim 2:2 zum Auftakt gegen Werder Bremen war der Routinier eingewechselt worden, sorgte für defensive Stabilität und traf auch noch zum Ausgleich. Ex-Nationalspieler Max Kruse sitzt erneut nur auf der Ersatzbank.