Bundesliga-Spielplan Bayern gegen VfB an einem Sonntagabend

Der VfB Stuttgart hat im April zwei spezielle Bundesliga-Spiel vor sich. Jetzt stehen die Anstoßzeiten fest. Das gilt auch für ein Nordderby.

Von dpa 05.03.2026, 12:40
Der FC Bayern mit Torjäger Harry Kane trifft am 19. April wieder auf den VfB Stuttgart. (Archivbild)
Der FC Bayern mit Torjäger Harry Kane trifft am 19. April wieder auf den VfB Stuttgart. (Archivbild) Tom Weller/dpa

Frankfurt/Main - Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart findet am 19. April und damit an einem Sonntagabend statt. Dies geht aus den von der Deutschen Fußball Liga veröffentlichten Ansetzungen vom 28. bis 30. Spieltag hervor. Die Partie zwischen dem Titelverteidiger und dem Champions-League-Anwärter wird um 17.30 Uhr angepfiffen und von DAZN übertragen. 

Nordderby an einem Samstagnachmittag 

Die Schwaben empfangen am 4. April (Samstag/18.30 Uhr/Sky) den Mitkonkurrenten Borussia Dortmund. Der derzeitige Tabellenzweite BVB wiederum fordert am 11. April (Samstag/15.30 Uhr/Sky und DAZN) Bayer Leverkusen. Das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV findet am 18. April (Samstag/15.30 Uhr/Sky und DAZN) statt.