München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben auch das fünfte Saisonspiel in der Bundesliga gewonnen. Gegen den 1. FC Köln gab es ein schwer erkämpftes 1:0 (0:0). Klara Bühl sorgte mit ihrem Treffer in der 71. Minute dafür, dass der Tabellenführer seit nunmehr 44 Ligaspielen in Serie ungeschlagen ist.

Die Kölnerinnen verteidigten über weite Strecken sehr geschickt, ließen den Titelverteidiger aus der bayerischen Landeshauptstadt nicht zur Entfaltung kommen. Dazu setzte das Team aus der Domstadt auch offensiv immer wieder Akzente. Mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern sorgte die eingewechselte Bühl dann aber für die Führung der Gastgeberinnen.

Bayern und Wolfsburg in der Champions League gefordert

Am 12. Oktober (17.45 Uhr) treten die Bayern-Fußballerinnen dann zum Spitzenspiel beim Pokalsieger VfL Wolfsburg an. Zuvor steht für beide Teams noch der erste Spieltag in der Champions League auf dem Programm. Die Wolfsburgerinnen spielen am Dienstag bei der AS Rom, die Münchnerinnen empfangen Arsenal.