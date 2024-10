München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben in der Champions League ihre Tabellenführung gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus gewann mit 2:0 (1:0) bei Juventus Turin. Nationalspielerin Linda Dallmann sorgte in der 17. Minute für die Führung, ehe Pernille Harder (73.) den Endstand markierte. In der Tabelle der Gruppe C führt Bayern mit sechs Punkten.

Am vergangenen Mittwoch waren die FCB-Frauen mit einem mitreißenden 5:2 gegen den FC Arsenal in die neue Saison von Europas Fußball-Königsklasse gestartet. Pernille Harder hatte dabei gleich dreimal getroffen.

Gegen Turin sorgte Mittelfeldspielerin Dallmann für die Führung, als sie nach einer Ecke das Durcheinander im Strafraum der Gastgeberinnen nutzte. Ihre Auswahlkollegin Giulia Gwinn hatte per Kopf die Vorlage gegeben. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Italienerinnen etwas stärker und waren mehrfach dem Ausgleich nahe.

Harder sorgt für die Entscheidung

Die Italienerinnen, die in der heimischen Liga bislang alle Spiele gewonnen haben, hatten am ersten Spieltag in Europas Bestenklasse gegen Vålerenga Oslo mit 1:0 gewonnen. Gegen München hatten sie kurz nach dem Wiederanpfiff die nächste Ausgleichschance, nutzten diese aber erneut nicht.

Die Bayern übernahmen dann aber schnell wieder die Kontrolle - folgerichtig fiel das zweite Tor durch Harder. Danach hatte die Straus-Elf gegen insgesamt zu harmlose Gastgeberinnen die Partie im Griff.

Am Wochenende war die imposante Bundesliga-Serie der Münchnerinnen gerissen. Beim VfL Wolfsburg verloren sie nach zuvor 44 ungeschlagenen Ligaspielen mit 0:2. Die bislang letzte Bundesliga-Niederlage hatte der FC Bayern am 23. Oktober 2022 ebenfalls in Wolfsburg erlitten (1:2). „Wir haben die Fehler vom vergangenen Wochenende erkannt und analysiert“, hatte Angreiferin Klara Bühl vor dem Juventus-Spiel gesagt. Und das klappte im zweiten Königsklassen-Spiel über weite Strecken.