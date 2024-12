München - Die Basketballer von Bayern München bleiben in der Euroleague im heimischen SAP Garden ungeschlagen. Die Münchner gewannen gegen Maccabi Tel Aviv nach einer Aufholjagd 98:93 (43:50). Die Partie fand angesichts des Gaza-Krieges wie Maccabis Begegnung bei Alba Berlin unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Im 15. Spiel war es der zehnte Bayern-Erfolg, die Gäste verloren schon zum elften Mal.

Nach bislang sieben Siegen auf heimischem Parkett lief der deutsche Meister nach den ersten drei Punkten von Weltmeister Andreas Obst zur Führung lange Zeit einem Rückstand hinterher. Mitte des zweiten Viertels war er beim 33:47 auf 14 Zähler angewachsen. Zur Pause waren es beim 43:50 noch sieben Punkte.

Obst und Edwards bringen Bayern auf Sieg-Kurs

Auch nach der Halbzeit startete Maccabi besser und zog zunächst auf 65:50 davon. Mit seinen erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen brachte Obst die Bayern wieder dichter heran. Ein Dreier von Niels Giffey zum 78:75 bescherte Mitte des letzten Viertels erstmals seit Beginn wieder die Führung, Obst gelang zum 88:85 noch ein wichtiger Dreier.

Am Ende kam der 28-Jährige auf 23 Punkte, darunter die beiden letzten per Freiwurf zum Endstand. Carsen Edwards erzielte zuvor acht Bayern-Punkte in Folge und war mit 25 Zählern bester Werfer.