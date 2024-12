Auswärts hat der heimstarke FC Bayern München in der Euroleague Probleme. Das zeigt sich auch in Monaco.

Monaco - Der FC Bayern hat das Topspiel in der Basketball-Euroleague deutlich verloren. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Gordon Herbert unterlag bei der AS Monaco mit 74:93 (40:46). Dies bedeutete für die Münchner die sechste Niederlage in 16 Saisonspielen des europäischen Elite-Wettbewerbs. Carsen Edwards war mit 17 Punkten der beste Werfer des deutschen Meisters, Johannes Voigtmann steuerte 13 Zähler bei - das reichte aber bei weitem nicht.

Die Münchner überzeugen bislang vor allem in der eigenen Halle, in der sie in acht Spielen noch ungeschlagen sind. Auswärts setzte es dagegen die sechste Niederlage in acht Begegnungen. Die Bayern bleiben trotz des Rückschlags auf Playoff-Kurs - am Freitag (21.00 Uhr/MagentaSport) steht das letzte Euroleague-Hinrundenspiel bei Olimpia Mailand an.

Nach einem guten ersten Viertel durften die Bayern bei einer 24:18-Führung auf einen Sieg hoffen. Doch in der Folge konnte der Gast nicht mehr mithalten. Monaco führte schon zur Halbzeit und dominierte die Partie danach deutlich.