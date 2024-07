München - Der Portugiese Raphael Guerreiro ist beim FC Bayern München wieder ins Training eingestiegen. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit. Der 30 Jahre alte Defensivallrounder hatte sich Anfang Mai eine Bänder- und Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Daher verpasste er auch die Europameisterschaft mit der portugiesischen Nationalmannschaft.

Der Auftakt des FC Bayern für die neue Saison ist erst am 15. Juli, Guerreiro will aber in Form kommen, wenn es auch offiziell losgeht. In der vergangenen Woche waren schon Serge Gnabry und Tarek Buchmann mit ersten individuellen Einheiten in die Saisonvorbereitung gestartet.

Nach der EM stehen für die ersten Münchner Spieler Mitte Juli zuerst eine medizinische Untersuchung sowie die Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Der neue Trainer Vincent Kompany wird seine anwesenden Profis dann am 17. Juli erstmals auf dem Rasen versammeln. Eine Woche darauf geht es für die Bayern vom 22. bis zum 25. Juli ins Trainingslager am Tegernsee.