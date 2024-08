In der Fischauktionshalle in Hamburg werden Mannschaften, Sportlerinnen und Sportler vom Magazin „Sport Bild“ ausgezeichnet. Ein ganz Großer wurde posthum für sein Lebenswerk geehrt.

Hamburg - Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen hat den „Sport-Bild-Award“ als Mannschaft des Jahres erhalten. Den Preis nahmen Fernando Carro als Vorsitzender der Geschäftsführung, Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes und Mittelfeldspieler Exequiel Palacios stellvertretend für das Team in der Fischauktionshalle in Hamburg vor zahlreichen weiteren Sportstars entgegen. Trainer Xabi Alonso wurde zugeschaltet.

Posthume Ehrung für Legende Beckenbauer

Der emotionalste Moment der Veranstaltung war die posthume Ehrung von Franz Beckenbauer. Die am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorbene Fußball-Legende wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Seiner Witwe Heidi Beckenbauer wurde der Preis übergeben.

Weitere Auszeichnungen gingen an Gymnastik-Olympiasiegerin Darja Varfolomeev (Star des Jahres), Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens (Sonderpreis der Chefredaktion), an die TV-Experten Christoph Kramer, Friederike Kromp und Per Mertesacker (TV Award) sowie die 3x3-Basketball-Olympiasiegerinnen Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher und Elisa Mevius (Newcomer des Jahres).

Für die Überraschung des Jahres sorgte nach Ansicht des Sportmagazins HSV-Sprinter Owen Ansah mit dem deutschen Rekord über 100 Meter in 9,99 Sekunden. Die Überraschung des Abends lieferte Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye: Sie sang nach ihrer Ehrung für den Moment des Jahres einen Gospel.