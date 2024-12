Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg kassieren in Leverkusen eine bittere Niederlage. Sie verlieren auch die Tabellenführung - an den Rivalen aus Nordrhein-Westfalen.

Leverkusen - Die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen haben den VfL Wolfsburg von der Bundesliga-Tabellenspitze geschossen und vorerst selbst die Führung übernommen. Die Leverkusenerinnen gewannen das Spitzenspiel mit 1:0 (0:0) und liegen nun mit 26 Punkten vorn. Wolfsburg bleibt bei 25 Zählern und ist Zweiter.

Cornelia Kramer erzielte in der 48. Minute das einzige Tor der Partie und sorgte für den zweiten Sieg ihrer Mannschaft gegen den VfL in der Bundesliga-Geschichte. Eintracht Frankfurt und Bayern München können den Ausrutscher von Wolfsburg in den kommenden Tagen noch nutzen und auf Platz eins rücken.

Wolfsburg rennt an, Leverkusen kontert

Wolfsburg war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und hatte wesentlich mehr Spielanteile. Leverkusen stand tief und überließ den Gästen den Ball. Die Wölfinnen taten sich schwer, gegen die dicht gestaffelten Gastgeberinnen gefährliche Offensivaktionen zu generieren. Ganz anders die Bayer-Elf mit ihren Kontern: VfL-Torhüterin Merle Frohms bewahrte ihr Team früh vor einem Rückstand.

Gegen Kramer war sie kurz nach der Pause aber machtlos. Frohms verhinderte wenig später das 0:2. Die Wölfinnen kämpften verbissen um den Ausgleich. Leverkusen blieb aber mit seinem schnellen Umschaltspiel immer gefährlich.