Xabi Alonso will bei Florian Wirtz womöglich etwas ins Risiko gehen.

Leverkusen - Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso kann beim geplanten Angriff auf Tabellenführer FC Bayern München womöglich früher also geplant wieder auf Superstar Florian Wirtz bauen. „Ich habe mit Flo gesprochen. Er fühlt sich besser. Er ist in der Nähe“, sagte Alonso. Der 21 Jahre alte deutsche Nationalspieler fällt wegen einer Innenbandverletzung am Sprunggelenk aktuell aus.

„Sein Gefühl ist gut im Fußgelenk“, sagte Alonso und ergänzte: „Wir wollen nicht konservativ sein mit Flo. Wir wollen Vollgas gehen, ein bisschen Risiko nehmen. Wenn er ein bisschen früher spielen kann, nehmen wir dieses Risiko. Wir können optimistisch sein, dass er früher als erwartet zurück ist.“ Wann das konkret sein wird, ließ der Spanier offen. Man wolle von Woche zu Woche schauen.

Alonso: „Es gab nichts zu entscheiden“

Die zweitplatzierten Leverkusener liegen in der Bundesliga derzeit sechs Punkte hinter den Münchnern. Mit einem Sieg an diesem Freitag gegen den VfL Bochum (20.30 Uhr/DAZN) könnte der Titelverteidiger den Rückstand zumindest vorübergehend auf drei Punkte verkürzen und damit Druck aufbauen.

Zu seiner eigenen Zukunft ließ sich Alonso keine Neuigkeiten entlocken. „Es gab nichts zu entscheiden“, sagte er. Eine persönliche Deadline, bis zu der er bekanntgeben will, ob er auch in der kommenden Saison in Leverkusen bleibt, gebe es nicht.

Alonso hat bei den Rheinländern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Immer wieder wird er mit anderen Vereinen - vor allem mit Real Madrid - in Verbindung gebracht.