Berlin - In einer Lagerhalle auf einem Recyclinghof im Berliner Ortsteil Heinersdorf in Pankow ist ein Feuer ausgebrochen. Auf rund 600 Quadratmetern brennen etwa 100 Kubikmeter Baustoffreste, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Verletzt worden sei niemand. Das Feuer sei unter Kontrolle, rund 100 Einsatzkräfte zögen das Material in der Halle auseinander, um es zu löschen, sagte ein Sprecher. Auf das Gebäude selbst hätten die Flammen nicht übergegriffen.

Die Rauchwolke zog am Morgen in Richtung Berlin. Über die Warn-App Nina riefen die Behörden die Bevölkerung am Morgen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gefahr bestehe aber keine. Es seien keine Schadstoffe gemessen worden, sagte der Feuerwehrsprecher.