Autobahn-Baustellen bleiben auch in der Ferienzeit in Betrieb. Geduld ist gefragt.

Auch in der Ferienzeit bleiben viele Baustellen auf Autobahnen in Betrieb und erhöhen das Staurisiko (Symbolbild)

Hohen Neuendorf - Baustellen auf vielen Autobahnen erhöhen in Berlin und Brandenburg das Staurisiko in der Urlaubszeit. Die Nordost-Niederlassung der Autobahn GmbH des Bundes in Hohen Neuendorf kündigte zum Ferienbeginn eine hohe Verkehrsbelastung an. Größere Bauprojekte könnten jedoch in den Sommerferien nicht eingestellt werden, hieß es. Die Sommerferien beginnen in Berlin und Brandenburg am 18. Juli.

Vor allem auf dem ohnehin stark belasteten Berliner Ring (A10) gibt es zahlreiche Fahrbahnarbeiten etwa zwischen Werder und Groß Kreutz, zwischen Erkner und Spreeau, bei der Anschlussstelle Hellersdorf und anderen Bereichen. Auf der A2, A20 und A24 gibt es in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls Bauarbeiten, etwa weil Fahrbahnabschnitte erneuert werden. Betroffen von einer Baustelle ist auch die A100 zwischen Spandauer Damm und dem Dreieck Funkturm in Richtung Neukölln.

In Großstädten wie Berlin sei das Verkehrsaufkommen in den Sommerferien wegen der niedrigeren Zahl von Berufspendlern geringer, teilte die Autobahn-Gesellschaft mit. „Daher werden manchmal Bauvorhaben gezielt in diese Zeit gelegt, damit im Großteil des

Jahres die mögliche Staubelastung geringer ist.“

Urlauber brauchen laut ADAC an diesem Wochenende Geduld auf den Autobahnen, weil viele Bundesländer bereits in den Ferien sind und noch weitere Länder neu dazukamen. Die A100 und Teile der A10 gelten laut Autobahn-Gesellschaft ohnehin als die meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands.