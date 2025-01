Steffen Baumgart bittet die Fußballer von Union Berlin auf den Rasen. Auch bei Hertha wird vor der Abfahrt ins Trainingslager noch in Berlin trainiert.

Berlin - Steffen Baumgart bittet am Donnerstag erstmals die Spieler von Fußball-Bundesligist Union Berlin auf den Rasen. Ehe der gebürtige Rostocker auf dem Trainingsgelände die ersten Kommandos gibt, wird der 52 Jahre alte Baumgart auf einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) vorgestellt.

Zu einem Testspiel im Stadion An der Alten Försterei treffen die Eisernen am kommenden Sonntag auf den Ligarivalen Holstein Kiel (13.00 Uhr), sechs Tage später steht das Ligaspiel beim 1. FC Heidenheim an.

Hertha reist nach Andalusien

Eine Klasse tiefer bittet Trainer Cristian Fiél die Fußballer von Hertha BSC ebenfalls auf den Rasen. Zwei Tage später reisen die Berliner bis zum 11. Januar ins Trainingslager in die andalusische Provinz Cadiz.

Für den 10. Januar ist ein Test gegen den Drittligisten SV Sandhausen angesetzt. Acht Tage später beginnt für Hertha die Rückrunde mit der Auswärtspartie beim SC Paderborn.