Der 1. FC Union Berlin will beim Hamburger SV den ersten Sieg des Jahres holen. Hertha hofft auf eine Fortsetzung der Aufholjagd in der 2. Liga.

Berlin - Union-Trainer Steffen Baumgart will bei Rückkehr zu seinem früheren Arbeitgeber Hamburger SV drei Punkte mit nach Hause nehmen. Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga können die Berliner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem ersten vollen Erfolg nach zuletzt sechs sieglosen Spielen den Abstand zu den Abstiegsplätzen wieder vergrößern. Baumgarts große Liebe, Aufsteiger HSV, würde bei einem eigenen Erfolg an den Berlinern in der Tabelle vorbeiziehen.

Union muss im Volksparkstadion auf die weiterhin verletzten Diogo Leite, Tom Rothe und Robert Skov verzichten, hat aber sonst den gesamten Kader zur Verfügung. Auch der beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt fehlende Stürmer Oliver Burke ist wieder mit von der Partie.

Hertha ohne Leitl auf der Bank

Eine Klasse tiefer will Hertha BSC die Aufholjagd in Richtung der Aufstiegsplätze fortsetzen. Gegen den mit vier Punkten vor den Berlinern liegenden Tabellennachbarn Hannover 96 soll eine Woche nach dem 3:0-Erfolg in Elversberg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) der nächste Top 5-Club der zweiten Liga besiegt werden. Gegen Hannover steht für den Tabellensechsten zudem Frustbewältigung nach dem unglücklichen Ausscheiden im DFB-Pokal im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg an.

Hertha-Trainer Stefan Leitl ist gegen seinen alten Verein nach vier Gelben Karten gesperrt. Vertreten wird er von Co-Trainer André Mijatovic, der Ende 2024 gemeinsam mit Leitl bei den Niedersachsen freigestellt worden war.

Neben Leitl bleibt auch Dawid Kownacki der Gang zum Platz verwehrt. Der polnische Stürmer bleibt nach seiner Roten Karte gegen Darmstadt trotz Berufung der Berliner gesperrt. Daneben sind auch die verletzten Deyovaisio Zeefuik, Maurice Krattenmacher, Kenneth Eichhorn und Diego Demme nicht einsatzfähig.