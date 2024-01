Berlin - Ein großer Baum ist in Berlin-Friedenau umgestürzt und hat vier Menschen verletzt. Zwei Erwachsene und ein Kleinkind wurden schwer verletzt, ein weiteres Kleinkind erlitt leichte Verletzungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag sagte. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Warum der Baum am Breslauer Platz umfiel, stand zunächst nicht fest. Polizei und Grünflächenamt sollten ihn nun untersuchen. Besonders stürmisch war es am Dienstag nicht.