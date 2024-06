Großthiemig - Ein 58-jähriger Mann, der bei einem Unwetter im Süden Brandenburgs verletzt wurde, schwebt in Lebensgefahr. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Ein Baum war auf ein Auto gefallen und hatte den Mann und den 60-jährigen Fahrer eingeklemmt. Beide Männer waren am Dienstag während des Unwetters mit einem Kastenwagen einen Waldweg in der Nähe von Großthiemig entlanggefahren, als der Baum auf das Auto fiel. Auch der 60-Jährige verletzte sich dabei schwer. Die Feuerwehr musste die beiden aus dem Wagen befreien. Der 58-Jährige wurde in ein Spezialkrankenhaus nach Dresden gebracht.