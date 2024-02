Baum gerammt und in Graben geschleudert: Vier Verletzte

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle.

Bohmte - Bei einem Unfall in Bohmte im Landkreis Osnabrück sind am Sonntagmorgen vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Der Wagen der vier Insassen im Alter von 15 bis 22 Jahren sei wegen einer Unaufmerksamkeit des 18 Jahre alten Fahrers - die Polizei sprach von einem „Augenblicksversagen“ - von der Straße abgekommen. Er rammte einen Baum und wurde über die Straße in einen Graben geschleudert. Die vier Verletzten, die alle aus einer Familie stammen, kamen ins Krankenhaus. Sie hätten „Glück im Unglück“ gehabt, der Unfall sei noch glimpflich ausgegangen, sagte der Sprecher.