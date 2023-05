Wildenfels - Ein Baum ist während eines Sturms in der Nacht in Wildenfels (Landkreis Zwickau) auf mehrere Fahrzeuge gefallen. Wie die Polizei Zwickau am Dienstag mitteilte, beschädigte der Baum ein Wohnmobil und zwei Autos von einem Zirkus. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Beamten schätzen den Schaden auf 30.000 Euro.