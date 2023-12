Baukräne stehen auf einer Baustelle in einer Innenstadt.

Halle - Der Anstieg der Preise für Bauleistungen in Sachsen-Anhalt hat sich im Jahresverlauf verlangsamt. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. Demnach kletterten die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im November um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Gegenüber August habe sich der Neubau um 0,3 Prozent verteuert. Rohbauarbeiten wurden binnen eines Jahres 3,4 Prozent teurer, von August bis November 2023 hingegen um 0,1 Prozent günstiger. Ausbauarbeiten legten hingegen zwischen November 2022 und November 2023 um 7,1 Prozent zu, seit August 2023 um 0,6 Prozent.