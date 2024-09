Beim Bauhausfest in Dessau wird es in diesem Jahr musikalisch. Grund ist der 100. Geburtstag einer legendären Combo. Der Geist der 1920er Jahre lebt auf. Ein Farbmotto gibt es auch.

Dessau-Roßlau - Mit improvisiertem Dada, Jazz und Geräuschen aus Drähten, Nägeln und Stühlen machte die legendäre Bauhauskapelle in den 1920er Jahren auf sich aufmerksam. Zu Ehren dieser Combo und aus Anlass ihres 100. Geburtstages feiert das Bauhaus Dessau am Wochenende ein Fest unter dem Motto „Das B(l)auhaus tanzt!“.

Im Mittelpunkt des traditionellen Bauhausfestes stehen nach Angaben der Stiftung Bauhaus Dessau natürlich Musik und Tanz. Veranstaltungen gibt es demnach im und am Bauhausgebäude, dem Bauhaus Museum, dem Anhaltischen Theater und in der gesamten Stadt.

„Sinnbild ihrer revolutionären Zeit“

Es gehe um die Öffnung „thematischer Tanzräume“, hieß es. Besucherinnen und Besucher können Charleston, Tango, Jazz und Blues erleben und bei Filmvorführungen, Lesungen, Workshops und Konzerten das „vielfältige Erbe des Bauhauses“ kennenlernen, wie es hieß. Auch einen Festumzug soll es geben. Das Farbmotto ist blau.

Die 1924 von Andor Weininger (1899-1986) gegründete Bauhauskapelle prägte den Angaben zufolge in ihrer Zeit die Bauhausfeste in Weimar, Dessau und Berlin maßgeblich mit. Die Musikkapelle sei stets offen, spontan und experimentell gewesen - ein „Sinnbild ihrer revolutionären Zeit“, in der Kunstformen aufgebrochen und neu erfunden wurden. Die Combo bestand bis 1933.