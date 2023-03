Potsdam - Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist in Brandenburg im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Bauaufsichtsbehörden hätten 14 721 genehmigte Wohnungen gemeldet, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag mit. Das seien 4,8 Prozent weniger als 2021.

Vergleicht man die Zahlen für Wohnungen, die nur in bereits bestehenden Gebäuden entstehen, gab es ein deutliches Plus, zum Beispiel weil Dachgeschosse ausgebaut wurden. Durch geplante Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden werden dem Wohnungsmarkt laut Statistik-Behörde weitere 1416 Wohnungen zur Verfügung stehen. Das seien 12,6 Prozent mehr als im Jahr 2021.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden in Brandenburg wurden 13.208 Wohnungen genehmigt. Davon wurde am meisten im Berliner Umland geplant (7650). Mit 1999 gemeldeten Wohnungen habe der Kreis Dahme-Spreewald die meisten Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt, meldete das Statistik-Amt. Die Prignitz verzeichnete demnach mit einem Plus von 56,8 Prozent den prozentual größten Zuwachs. Unter den kreisfreien Städte wiederum war Potsdam mit 871 Wohnungen (2021: 593) Spitzenreiter.