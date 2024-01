Erfurt - Mit einem Traktorenkorso sollen die seit Montag andauernden Bauernproteste in Thüringen fortgesetzt werden. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion in Erfurt am Dienstag sagte, sei während des Tages ein Traktoren-Korso von Königsee über Rudolstadt nach Großkochberg (alle Saalfeld-Rudolstadt) angekündigt. Dabei könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Am Morgen waren noch keine Verkehrsblockaden bekannt. Am Montag waren in ganz Thüringen etwa 3780 Traktoren und andere Fahrzeuge bei den Aktionen im Einsatz.