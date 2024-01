Leipzig - Mit lautem Gehupe und der Blockade zahlreicher Autobahnauffahrten haben Sachsens Landwirte seit den frühen Morgenstunden im ganzen Freistaat für Verkehrseinschränkungen gesorgt. Allein im Großraum Leipzig habe es mehr als 30 Versammlungen gegeben, teilte die Polizei am Montag mit. An den dortigen Protesten hätten sich knapp 2400 Menschen mit etwa 1860 Fahrzeugen beteiligt. Am Leipziger Innenstadtring kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Staubildungen.

Als Reaktion auf Bauernproteste hatte die Bundesregierung vergangenen Donnerstag angekündigt, einen Teil der geplanten Subventionskürzungen zurückzunehmen. Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Es solle ein erheblicher bürokratischer Aufwand für die betroffenen Unternehmen vermieden werden. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten in den kommenden Jahren vollzogen werden. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend.

An der Anschlussstelle Leipzig-Ost blockieren am Montagmorgen insgesamt 13 Traktoren die beiden Auffahrten zur Autobahn 14. Vorn an den Fahrzeugen sind Schilder angebracht, die eine „Politik mit Weitblick“ oder „Transparente Herkunftskennzeichen für alle Lebensmittel“ fordern. Versammlungsleiter Lutz Winkler steht etwas verfroren im trüben Morgenlicht. „Wir stehen seit heute früh um fünf hier“, sagt er. Bis zum Nachmittag wollen sie bleiben und gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung protestieren. Die Kürzungen bei den Subventionen für Agrardiesel müssten zurückgenommen werden, fordert Winkler.

Während die Bauern in der Kälte stehen, halten mehrere weiße Kleintransporter an der Auffahrt. Friseurmeisterin Sylvia Naumann und einige Mitstreiter steigen aus und tragen Kisten voll mit selbstgeschmierten Brötchen zu den Demonstrierenden. „Schinken, Salami, Käse mit selbstgemachtem Quittengelee“, sagt Naumann. Sie wollen die Proteste unterstützen. „Wir sind Handwerker. Wir sind auch betroffen. Als Friseurin brauche ich Gas, Wasser, Strom. Wenn dort die Preise immer weiter steigen, muss ich das an die Kunden weitergeben und das finden die nicht so gut“, sagt Naumann. Das könne so nicht weitergehen.

Laut Winkler erhalten die Bauern viel Zuspruch für ihre Aktion. Es seien zwar auch einige Autofahrer vorbeigekommen, die missbilligend mit dem Kopf geschüttelt hätten. Aber es gebe viel mehr positive Reaktionen. Tatsächlich hupen immer wieder vorbeifahrende Autos, Daumen werden zustimmend nach oben gereckt.

In Nordsachsen, im Landkreis Leipzig und in der Stadt Leipzig mussten die Bauern ihre Protestaktionen inklusive der Blockaden ab 11.30 Uhr für knapp eineinhalb Stunden unterbrechen. Dazu seien sie durch behördliche Auflagen verpflichtet, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Auch an der deutsch-tschechischen Grenze im Erzgebirgskreis kam es zu Verkehrseinschränkungen. So initiierten einige Landwirte bei Bärenstein eine Teilblockade des Grenzübergangs. „Vereinzelt werden Fahrzeuge durchgelassen“, teilte die Polizei mit. Am Grenzübergang zwischen dem tschechischen Boží Dar und Oberwiesenthal kam es ebenfalls zu Stauerscheinungen. Nach Angaben der deutschen Polizei werden Verkehrsteilnehmer jedoch durchgelassen. Auf tschechischer Seite leitete die Polizei Fahrzeuge zunächst weiträumig zu anderen Grenzübergängen um.

Am frühen Nachmittag dann die überraschende Nachricht der Veranstalter: Die Protestaktion an den Auffahrten soll nicht wie geplant um 17.00 Uhr, sondern bereits um 15.00 Uhr eingestellt werden. „Als Dank an Sachsens Bevölkerung werden wir den Feierabendverkehr nicht weiter einschränken“, heißt es in der Erklärung der Landwirte.

Nach Angaben des Landesamtes für Schule und Bildung habe es aufgrund der Einschränkungen im Straßenverkehr in einigen Schulen Unterrichtsausfälle gegeben. Vor allem im Erzgebirgskreis, in dem am Montag der ÖPNV und der Schülerverkehr komplett eingestellt wurde, sei davon auszugehen, dass vermehrt Lernzeit zu Hause angeordnet worden sei, betonte ein Sprecher. Eine Notbetreuung für Kinder - gerade in den Grundschulen - sei aber sichergestellt.

Neben den gemeinsamen Protesten von Bauern und Transportgewerbe gab es bereits im Voraus in einigen Regionen Aufrufe von anderen Gruppierungen zu Blockaden und Demonstrationen. Auf dem Dresdner Theaterplatz versammelten sich Anhänger der rechtsextremen Partei „Freie Sachsen“ zu einer angemeldeten Demonstration. Auf Bannern wurde das Ende der Ampelregierung sowie Neuwahlen gefordert. Bauernverbände gingen vorab auf Distanz zu Aktionen, die von politischen Akteuren - vor allem aus dem rechten Spektrum - im Fahrwasser der Proteste geplant waren.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer unterstützte die Proteste der Landwirte. Im Deutschlandfunk-Interview warf der CDU-Politiker der Bundesregierung eine mangelnde Bereitschaft zum Dialog vor. Diese Demonstrationen würden dann ein Ende haben, wenn die Ampelkoalition das Signal sendet: „Wir haben verstanden,“ Der Unmut wachse Kretschmer zufolge nicht nur bei den Bauern, sondern auch in anderen Teilen der Gesellschaft. Daher sei es nun dringend geboten, sich an einen Tisch zu setzen und einen Konsens auszuloten.