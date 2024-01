Magdeburg - Mit der Blockade von der Zufahrten zu Autobahnen und Bundesstraßen gehen die seit Montag andauernden bundesweiten Bauernproteste am Mittwoch in Sachsen-Anhalt weiter. So sollen im Bereich Magdeburg am Vormittag alle Zufahrten zu den Autobahnen A2, A14 und A36 blockiert werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Frei blieben demnach nur die Anschlüsse Kreuz Magdeburg, Kreuz Bernburg und Magdeburg-Zentrum.

Im südlichen Sachsen-Anhalt waren lauz der Polizei in Halle (Saale) schon am Morgen die ersten Autobahnzufahrten blockiert wie etwa die A38-Anschlussstelle Querfurt sowie an der A143 die Auffahrt Holleben. Autofahrer müssten sich darauf einstellen, dass nach und nach weitere Anschlüsse betroffen sein würden, hieß es. Ein weitere Blockade gebe es auf der Bundesstraße B91 Richtung Merseburg bei Leuna.

Eine kurzfristig angemeldete Versammlung gibt es auf der Bundesstraße B188 im Kreuzungsbereich Vinzelberg. Dort werde es bis zum Nachmittag zu Sperrungen kommen, hieß es.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.