Hannover - Landwirte aus unterschiedlichen Regionen Niedersachsens sind derzeit mit ihren Treckern auf dem Weg nach Hannover, um vor dem Landtag zu protestieren. Etwa 200 bis 300 Fahrzeuge seien aktuell in der Region Hannover unterwegs, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmittag. Der größte Konvoi mit etwa 70 Fahrzeugen sei bereits in der Nacht in Leer in Ostfriesland aufgebrochen. Auch aus Gifhorn, Neustadt oder Pattensen sind Trecker-Kolonnen unterwegs. Die Versammlung am Landtag soll zwischen 14.00 und 16.00 Uhr stattfinden. Aufgerufen zu dem Protest hat unter anderem die Organisation „Land schafft Verbindung“ (LSV), die laut Demonstrations-Anmeldung mit rund 800 Fahrzeugen rechnet. Besonders im Berufsverkehr am Nachmittag sind laut Polizei erhebliche Verkehrsbehinderungen zu erwarten.

LSV und die Organisation „Freie Bauern“ fordern unter anderem ein Verbot des Einkaufs unter Produktionskosten sowie die Einführung einer Herkunftsland-Kennzeichnung. Seit Wochen gibt es Bauernproteste gegen die inzwischen von der Bundesregierung beschlossenen schrittweise Abschaffung von Subventionen beim Agrardiesel. Den Bauern verlangen Maßnahmen, um finanzielle Einbußen wegen des Wegfalls der Subventionen auszugleichen.