Küstrin-Kietz - Wegen Bauernprotesten ist der Grenzübergang Küstrin-Kietz zu Polen seit dem frühen Freitagmorgen für Autofahrer dicht. „Der Grenzübertritt ist nicht möglich“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Aktion mit Traktoren, Lkw und Autos mit Anhängern werde noch bis zum Mittag andauern. Viele Verkehrsteilnehmer waren laut Sprecher auf die angekündigte Aktion offenbar unvorbereitet. In Einzelfällen, bei denen ein gewichtiger Grund nachgewiesen werden könne, könnten auch Autos den Grenzübergang passieren. Auch auf der polnischen Seite gab es am Freitag Verkehrsbeeinträchtigungen durch Proteste der polnischen Bauern. Am Montag sei eine Protestaktion in Frankfurt (Oder) ab 6.00 Uhr angemeldet. Auch dabei sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Seit Wochen gibt es bundesweit Blockadeaktionen von Landwirten aus Protest gegen Kürzungen beim Agrardiesel und gegen die Politik der Ampelregierung in Berlin. Auch das Transportgewerbe demonstrierte. Die Bundesregierung hat ihre Pläne mittlerweile abgeschwächt.

In Polen richtet sich der seit Monaten anhaltende Protest vor allem gegen die vom Zoll befreiten Importe von Getreide und anderen Agrarprodukten aus der Ukraine. Die Landwirte beklagen, diese Produkte würden ihnen die Preise verderben.