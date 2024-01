Potsdam/Berlin - Am Freitagmorgen haben Bauern auf Straßen in Brandenburg erneut Protestaktionen gestartet. An mehreren Orten wird der Verkehr bereits seit dem Morgen durch Demonstrationen beeinträchtigt, wie die Polizei mitteilte.

In der Prignitz demonstrieren Bauern mit ihren Fahrzeugen unter anderem in Wittenberge, Bad Wilsnack und Legde. Ein Kreisverkehr in Herzberg ist durch den Protest vollständig blockiert. Die Veranstalter ließen die Polizei wissen, die Blockade alle zwei Stunden für den Verkehr öffnen zu wollen. Eine kleinere Versammlung findet in Meseberg (Oberhavel) statt.

Im Osten Brandenburgs sind neun Versammlungen angemeldet. Ein Schwerpunkt liegt mit sechs Protestaktionen in der Uckermark, sagte ein Polizeisprecher. Im Bereich Finow kommt es durch Demonstrationen bereits zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Süden Berlins ist die Bundesstraße 101 wegen einer Demonstration der Bauern in beiden Richtungen zwischen der Ausfahrt Teltow/BER und Namitzer Damm gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale auf X, ehemals Twitter, mitteilte.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Demnach soll die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel schrittweise abgeschafft werden. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.