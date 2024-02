Hannover - Anlässlich des angekündigten Bauernprotests am Mittwoch in Hannover rechnet die Polizei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das Umland und besonders das Stadtgebiet werden voraussichtlich betroffen sein, teilte die Polizei auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Am Landtag ist zwischen 14.00 und 16.00 Uhr eine Versammlung der Landwirte angekündigt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Polizei rechnet etwa mit 1000 bis 3000 Teilnehmern und einer mittleren dreistelligen Zahl an Traktoren. Laut Polizei fahren die Bauern aus mehreren Richtungen in die Landeshauptstadt.