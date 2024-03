Blutrinne und Schlachtberg: In Bad Frankenhausen erinnern Straßennamen an die Bauernkriegsschlacht im Mai 1525. Die aufständischen Bauern wurden zu Tausenden vom Fürstenheer niedergemetzelt.

Bad Frankenhausen - 500 Jahre nach einer entscheidenden Schlacht des Deutschen Bauernkriegs im thüringischen Bad Frankenhausen soll die Erinnerung an das historische Ereignis den Tourismus in der Region ankurbeln. Dazu sind 2025 unter anderem eine Nachinszenierung der Schlacht an deren einstigem Schauplatz, Thomas-Müntzer-Festspiele, ein Kultursommer und Popkonzerte geplant, wie Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf Anfrage sagte. Am 15. Mai 1525 war das Heer der aufständischen Bauern unter Führung des radikalen Predigers Thomas Müntzer in Bad Frankenhausen vom Fürstenheer vollständig besiegt worden.

Tausende Aufständische wurden getötet. Müntzer selbst wurde festgenommen, in der Wasserburg Heldrungen gefoltert und einige Tage später in Mühlhausen hingerichtet. In Bad Frankenhausen erinnern Straßennamen wie Blutrinne und Schlachtberg noch heute an das Gemetzel.

Um das Interesse der Tourismusbranche für das Erinnerungsjahr zu wecken, soll bereits Ende Mai ein zweitägiger Umzug mit Teilnehmenden in historischen Kostümen und Pferdefuhrwerken von Mühlhausen nach Bad Frankenhausen starten. „Auf jener Strecke, auf der Müntzer und seine Anhänger zum Bauernheer nach Bad Frankenhausen gezogen sind“, erläuterte Strejc, der dort mit will. Für den Umzug und die Schlachtinszenierung, die die Stadt gemeinsam mit dem Thüringer Ritterbund organisiert, schneidern Einwohner der Stadt und weitere Interessierte in einem Nähkurs derzeit Kleidungsstücke, die denen der Bauernkriegszeit nachempfunden sind.

Geschichtsinteressierte und Familien im Blick

Mit den Angeboten im Erinnerungsjahr will die 10.000-Einwohner-Stadt neben Geschichtsinteressierten vor allem Familien anlocken. Gemeinsam mit Mühlhausen seien Auftritte auf Tourismusmessen geplant, sagte Strejc. Derzeit kommen jährlich etwa 36.000 Menschen zum Urlaub oder zur Kur nach Bad Frankenhausen, sie buchen 200.000 Übernachtungen. Hauptsächlich sei dies auf die zwei Reha-Kliniken in der Stadt zurückzuführen, sagte Strejc.

Die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt erinnern im nächsten Jahr mit einer Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen an die entscheidende Phase des Deutschen Bauernkriegs von 1524/25. In Thüringen sind Bad Frankenhausen und Mühlhausen Hauptorte im Gedenkjahr. In Sachsen-Anhalt haben Stolberg als Geburtsort Müntzers, Allstedt als Ort seiner „Fürstenpredigt“ und Mansfeld als Sitz seiner Widersacher einen Bezug zum Bauernkrieg. Beide Bundesländer planen unter anderem Ausstellungen.