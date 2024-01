Bauernbund kündigt weitere Blockaden an Autobahnen an

Magdeburg - Der Bauernbund Sachsen-Anhalt hat für Freitag weitere Blockaden an Autobahnen angekündigt. „Der Ton wird rauer werden. Am kommenden Freitag wird mit weiteren Mahnblockaden an den Autobahnen zu rechnen sein“, sagte Präsident Martin Dippe am Mittwochabend. Das Verhalten der Bundesregierung parallel zu den bisherigen Protestaktionen zeuge „sowohl von Arroganz als auch von Ignoranz und spornt uns an, mit unseren Aktivitäten verstärkt weiterzumachen“. Man habe sich Gespräche gewünscht.

Am Mittwoch hatten hunderte Landwirte mit ihren Traktoren zahlreiche Autobahn-Auffahrten blockiert und über Stunden für Verkehrsbehinderungen in Sachsen-Anhalt gesorgt. Von den 81 Auffahrten im Land wollten die Bauern 65 blockieren. Allein im Bereich der Polizeiinspektion Magdeburg waren nach Behördenangaben rund 580 Personen mit etwa 450 Fahrzeugen beteiligt. Am Nachmittag meldete die Polizei nach und nach die Auflösung der Blockaden. Für den Donnerstag sind erneut Protestaktionen geplant, unter anderem in Dessau-Roßlau.