Bauern wollen weiter demonstrieren.

Magdeburg - Die Landwirte in Sachsen-Anhalt wollen in dieser Woche ihre Protestaktionen fortsetzen. Der Bauernverband rief am Montag zu neuen Aktionen auf. Vorerst handele es sich vor allem um lokale Aktionen in den Kreisen wie zum Beispiel Mahnfeuer, sagte ein Sprecher des Bauernverbands. Gleichzeitig liefen aber auch Planungen für überregionale Protestaktionen.

Die bundesweiten Bauernproteste richten sich gegen den von der Bundesregierung geplanten Abbau von Steuervergünstigungen für Diesel. Die Ampel-Koalition setzt darauf, den Konflikt mit Entlastungen für die Branche an anderer Stelle beizulegen.