Auf Autofahrer kommen am Montag erhebliche Verkehrsbehinderungen zu. Die Bauern wollen fast alle Autobahnauffahrten in Sachsen blockieren.

Leipzig - Aus Protest gegen die geplanten Kürzungen von Agar-Subventionen wollen die Bauern am Montag 95 Prozent aller Autobahnauffahrten in Sachsen blockieren. Die Aktionen seien für einen Zeitraum von 5 bis 17 Uhr angemeldet worden, sagte Robert Erdmann, Sprecher der Vereinigung „Land schafft Verbindung“ am Freitag. Gleichzeitig distanzieren sich die Landwirte von Aktionen, die von Akteuren wie den Freien Sachsen im Fahrwasser der Bauernproteste geplant werden. „Damit haben wir nichts zu tun“, sagte Erdmann.

„Wir legen in Sachsen großen Wert darauf, dass sich alles, was wir machen, in einem vernünftigen Rechtsrahmen bewegt und in Zusammenarbeit mit der Polizei geschieht“, sagte er. Die Blockaden der Autobahnauffahrten seien angemeldete Demonstrationen. Die Bauern sähen keine andere Möglichkeit, von der Politik gehört zu werden.

Bundesregierung als Adressat der Proteste

„Wir lassen uns diese Politik der Ampel-Regierung nicht mehr gefallen“, sagte Erdmann. Dass die Bundesregierung die geplanten Kürzungen am Donnerstag teilweise zurückgenommen hat, ändere nichts. „Wir fordern eine hundertprozentige Rücknahme“, sagte Erdmann. Dabei geht es jetzt noch um Subventionen von Agrardiesel, die nach wie vor gestrichen werden sollen - allerdings nicht mehr in einem Schritt sondern gestreckt über einen Zeitraum von drei Jahren.

Laut Erdmann bleiben einige große Autobahnauffahrten von den Blockaden ausgenommen - etwa Leipzig-Mitte, Leipzig-Süd oder Dresden-Neustadt. Die Abfahrten würden nicht blockiert. „Man kommt immer von der Autobahn runter, aber nicht mehr rauf.“ Zusätzlich zu den Autobahnaktionen plane der Landesbauernverband einige regionale Aktionen wie eine Demonstration auf der Elbbrücke in Torgau oder Gespräche mit Supermarkt-Kunden im Raum Kamenz.

Weitere Demonstrationen geplant

Am Mittwoch wollen die Bauern dann in Dresden demonstrieren. Auch das werde in zu Verkehrseinschränkungen führen, wenn Landwirte mit Traktoren anreisen. Am Montag nächster Woche (15.) wollen sich die sächsischen Bauern dann an einer bundesweiten Demonstration in Berlin beteiligen.